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24 Haziran 2017 13:36

Engin Noyan ile ‘Gönül Sohbetleri’ programı Merinos Parkı’nda yapıldı

Bursa’da gerçekleştirilen ‘Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri, vatandaşlara, Ramazan ayının manevi ruhuna özgü huzurlu bir akşam daha yaşattı.

Engin Noyan ile ‘Gönül Sohbetleri’ programı Merinos Parkı’nda yapıldı

24 Haziran 2017 13:36

Usta sanatçı Engin Noyan, konuk olduğu ‘Gönül Sohbetleri’ programında vatandaşlara, Ramazan’a dair bilgiler verdi.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Dairesi Başkanlığı ve Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen ‘Şehr-i Ramazan’ etkinliklerine vatandaş Ramazan ayı boyunca ilgi gösterdi. Merinos Parkı’nda gök kubbeli açık namazgâhta, Bursa İsmail Hakkı Kuran Kursu Öğreticisi Ayhan Polat’ın kıldırdığı teravih namazının ardından vatandaşlar, canlı ‘Karagöz ve Hacivat’ gösterisini izledi. Gecede tasavvuf sanatçılarının konuk olduğu ‘Gönül Sohbetleri’ programına ise usta sanatçı Münib Engin Noyan konuk oldu. Noyan, vatandaşlarla Ramazan ayı ve oruç ibadeti odağında bir sohbet gerçekleştirdi. Bursalılar, merak ettikleri konularda Noyan’a sorular sorarak aydınlatıcı bilgiler aldı.




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