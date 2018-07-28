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28 Temmuz 2018 13:40

Engürücük Mahalle Konağı dualarla açıldı

Gemlik Belediyesi tarafından Engürücük Mahallesi’ne yapılan mahalle konağı dualarla açıldı.

Engürücük Mahalle Konağı dualarla açıldı

28 Temmuz 2018 13:40


Mahalle konağınının açılışına AK Parti Bursa Milletvekilleri Zafer Işık ve Ahmet Kılıç, Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz ile vatandaşlar katıldı. Refik Yılmaz, 2018’in her haftasında ya bir açılış ya da bir temel atma programı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Köylerimiz Gemlik’e bağlandıktan sonra alt ve üst yapının yanı sıra çevre düzenlemeleri ile de birçok hizmeti kazandırmış olduk. Yaklaşık dört buçuk yıldan beri bütün köylerimiz meseleleri büyük ölçüde çözüldü. Bugün burada açacağımız mahalle konağımız hanım kardeşlerimizin özellikle buluşacağı bir mekân olacak. Konağın birinci katında hanım kardeşlerimiz her türlü toplantılarını ve günlerini yapabilecekler. Bu toplantılar komşuluk ilişkilerinin daha da gelişmesine vesile olacak. Mahalle konağımızın üst katı da köy imamı lojmanı olarak hizmet verecek. Göreve geldikten sonra hemen hemen her köyün lojmanını yeniledik. Bir kısım köylerin de lojmanlarını sıfırdan yaptık” dedi.


“Şehirde ne varsa köyde o olsun istiyoruz” diyen Başkan Yılmaz, “Milletvekilimiz ile beraber ilk hamlemiz Engürücük’ün, Kurşunlu’nun ve Kumsaz’ın doğalgaza kavuşması olacak” dedi.




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