EPAL Türkiye pazarında büyüyor

Türkiye’de Avrupa Paletçiler Birliği (EPAL) Lisansı ile üretim yapan ahşap palet üreticilerinin üye olduğu Tüm EPAL Palet Üreticileri Kalite Derneği (TEPAL) Başkanı Cafer Özgen, derneğin İstanbul Beylikdüzü’ndeki Manesol Otel’de yapılan genel kurulunda yaptığı konuşmada, EPAL’in bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pazar payını hızla arttırdığını söyledi. genel kurulda yeniden başkan seçilen Cafer Özgen, yeni dönemde daha çok çalışarak pazar lideri olmayı hedeflediklerini belirtti.

2017 yılında dünya çapındaki EPAL lisanslı üreticilerin 115,8 milyon adet ahşap palet üreterek önemli bir rekora imza attığına vurgu yapan Cafer Özgen, uluslararası standardizasyon, bağımsız denetim güvencesi ve marka haklarına yapılan ihlallerinin takibindeki titiz çalışmaların tüketicilerde EPAL paletlere duyulan güveni arttırdığını söyledi. Başkan Özgen, “Ürünlerini EPAL paletler ile taşıyanlar bütün dünyada güvence altındadır. Sevk ettikleri ürünleri gümrüklerden sorunsuz geçer. EPAL paletler sağlam olduğu için, defalarca kullanılabiliyor. Lisanslı firmalarca tamir edildiklerinde ömürleri daha da uzuyor. Bu nedenle EPAL paletlere talep her geçen gün artıyor” dedi.

Tüketicileri sahte EPAL paletler konusunda da uyaran Cafer Özgen, EPAL palet üreticilerinin geçerli lisansa sahip olmasının mecburi olduğunu belirtti. Sıfır veya ikinci el EPAL palet almak isteyenlerin satın alacakları firmalardan lisans istemesini isteyen Başkan Özgen, “Firmalar güncel lisanslarını ibraz etmek zorundadır. Şüphelendiğiniz durumda derneğimizin www.tepal-epal.com sitesine girerek lisanslı firmalar bölümünden kontrol edebilirsiniz ve derneğimizi arayıp bilgi alabilirsiniz” dedi.

Cafer Özgen, EPAL paletlerin tüketicilere sağladığı avantajların anlatılması ve sahte EPAL paletlerin ayırt edilmesi için yapılacaklar konusunda müşterileri için bir bilgilendirme semineri düzenleyeceklerini de ifade etti. Özgen, önümüzdeki günlerde Antalya’da yapılacak seminere gelecek EPAL yönetici ve uzmanlarının ayrıntılı bilgi vereceğini de sözlerine ekledi.

Öte yandan TEPAL’in genel kurulunda tek liste ile yapılan seçimde Cafer Özgen yeniden başkan seçildi. Seçimde Abdullah Özata ikinci Başkan, Caner Turunç Genel Sekreter, Mehmet Gökbayrak Sayman, Mustafa Türker, Hikmet Yörür ve Âdem Kaya yönetim kurulu üyesi seçildi.