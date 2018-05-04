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04 Mayıs 2018 12:17

Er: “İmar barışı fırsat olmalıdır”

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Başkanı Engin Er, Bursa’nın planlamalarda fay durumu, tehlike kuşağı ve sakınım bantlarının belirlenmesi gerektiğini belirterek, “Buna göre yapılaşmaya gidilmelidir.

Er: “İmar barışı fırsat olmalıdır”

04 Mayıs 2018 12:17

İmar barışı bu iş için fırsat olmalıdır” dedi.


TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi, ‘imar barışı ve Bursa’nın yüzey fay hatları tehlikesi’ hakkında basın açıklaması yaptı. Toplantıda konuşan Engin Er, “İmar barışının ve kentsel dönüşümün gündeme geldiği bugünlerde büyük ve küçük ölçekteki planlarda mutlak süratle revizyona gidilmesi gerekmektedir. İlimizdeki binaların yaklaşık yüzde 60’ı kaçak ve mühendislik hizmeti almamış binalar olduğu, merkezden aktif 3 fay hattı geçtiği ve bunun bakanlıklarca kabul edilen haritalarda yayınlandığı bir kent olan Bursa’mızın bu konudaki hassasiyeti göz önüne alınmalıdır. Aksi takdirde oluşacak bir depremde can ve mal kaybının suçluları sorumsuz davranan idareciler olacaktır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a sesleniyoruz. Belki süreniz az, ama sorumluluklarınız fazla. Biz bu konuda atılacak her adıma katkı koymaya hazırız” şeklinde konuştu.


Bursa’nın planlamalarda fay durumu, tehlike kuşağı ve sakınım bantlarının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Er, “Buna göre yapılaşmaya gidilmelidir. İmar barışı bu iş için fırsat olmalıdır. Şu anda bina bazlı kentsel dönüşümden, ada bazlı kentsel dönüşüme gidiyor. Bursa’mızın tamamında bir planlama yapamıyoruz. Ada bazında yapacağımız çalışmalarla Bursa’mız daha güvenlik bir şehir haline gelir ve getirilmek zorundadır” diye konuştu.




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