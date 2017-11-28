Eren okurlarıyla buluştu

Büyükşehir Belediyesi Lala Şahin Paşa Çocuk Kütüphanesi ve Hançerli Medresesi Kütüphanesi’nde okurlarıyla buluşan Burhan Eren, hayatı, kitapları ve mesleği hakkında çocukların merak ettiği sorulara cevap verdi. Eren, keyifli bir sohbet gerçekleştirdiği okurlarıyla fotoğraf da çektirdi.

1972 Balıkesir Dursunbey doğumlu yazar, ilk ve orta tahsilini Bursa’da, üniversite öğrenimini İstanbul’da tamamlayarak gazeteciliğe başladı. İkindi Yazıları, Kayıtlar ve Dergâh dergilerinde şiirleri yayımlandı. Çocuk edebiyatı alanında verdiği ürünlerini ABC çocuk sayfası ile Mavikuş, Kırmızı Bisiklet, Ebe Sobe ve Arkadaşım adlı dergilerde çocuk okurla paylaştı. Okumayı yeni sökmüşler için yazdığı “Ormandaki Bisiklet” adlı hikâye kitabı ile çocuklara Ramazan kültürünü ve neşesini anlattığı “Çocuk ve Ramazan” adlı kitabı onun daha önce yayınlanmış kitapları arasındadır.