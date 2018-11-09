Ergun Kağıtçıbaşı'na İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden büyük sürpriz

Dr. Abuzer Kendigelen, Bursa Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı'nı ziyaret ederek içerisinde fakülte müracaat formu ve sınav notlarının bulunduğu öğrencilik yıllarına ait belgeleri hediye etti.

Bursa Çimento Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı'na 1959 yılında mezun olduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi jest yaptı. Dr. Abuzer Kendigelen, Ergun Kağıtçıbaşı'nı Bursa'da ziyaret ederek içerisinde fakülte müracaat formu ve sınav notlarının bulunduğu öğrencilik yıllarına ait belgeleri hediye etti. Ziyaretin ve üniversite dönemine ait belgelerin kendisi için sürpriz olduğunu söyleyen Ergun Kağıtçıbaşı, "Bu anın ve bu notların çok büyük manevi değeri var. Beni öğrencilik yıllarıma götürdü. Çok memnun oldum, çok teşekkür ederim" dedi.

Bursa Çimento merkez binada gerçekleşen ziyarette İstanbul Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Abuzer Kendigelen, Dekan Yardımcısı Dr. Cenk Şahin ve Türk Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Çekin'i Bursa Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Kağıtçıbaşı ve Yönetim Kurulu Üyesi Nalan Tüzel birlikte ağırladı. Bu ziyaretin nesiller arası buluşmanın ve bilgi alışverişinin çok anlamlı bir örneği olduğunu vurgulayan Nalan Tüzel, “Abuzer Kendigelen benim doktora hocam. Onun hocası ise Ergun Kağıtçıbaşı'nın sınıf arkadaşı. Biz, bugün bir arada hem geçmişi yad ediyoruz, hem de geleceği planlıyoruz. Bu çok kıymetli bir buluşma, iletişimimiz her zaman sürecek” diye konuştu.