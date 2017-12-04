Erkek arkadaşıyla tartıştı, balkondan atladı

Olay, Görükle Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 yaşındaki Kırgızistan asıllı, 1 çocuk annesi Gulnarhan R., dün akşam erkek arkadaşı M.I. ile gittikleri konserde alkol aldı. Kıskançlık yüzünden çıkan tartışma eve dönerken yol boyunca sürdü. İkilinin eve girerken yaşadıkları şiddetli tartışma sonucu çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Gulnarhan ile M.I’nın günlük kiraladıkları eve çıkarak kontrol etmek istedi. M.I. polislere kapıyı açtığı esnada, Gulnarhan R. da odaya girerek kapıyı kilitledi. Ekiplerin ve erkek arkadaşı M.I’nın ikna çabalarına cevap vermeyen kadın, 3’üncü katın balkonundan atladı. Olay yerinde hayatını kaybeden kadının erkek arkadaşı sinir krizleri geçirdi.

Gulnarhan R’nin balkondan atlama anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Savcılığın olayla alakalı soruşturması sürüyor.