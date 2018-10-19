Erkeklerde en sık rastlanan bu kansere dikkat

Dr. Mesut Yeşil, 40 yaşından sonra tüm erkeklerin yılda 1 defa prostat kanseri muayenesi olmasını tavsiye etti.

Prostat kanserinin sebebi tam olarak belirlenemese de risk faktörlerinin çok iyi bilindiğini ifade eden Opr. Dr. Mesut Yeşil, “Prostat kanseri, akciğer kanserinden sonra erkeklerde en sık görünen kanser türüdür. Risk faktörleri yaş, ırk, çevre ve irsî olarak değişmektedir. Çevre faktörleri değiştirilebilir. Obezite başta olmakla beraber yağlı gıda tüketimi en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Bunun yanı sıra her hastalıkta olduğu gibi sigara ve alkol baş roldedir. Prostat kanseri ileri safhalara taşınmadan anlaşılmadığı için rutin olarak aile hikayesi olan hastalarımızda, 40 yaşından sonra tüm erkeklerde, aile öyküsü olmayanlarda ile 50 yaş üstü tüm erkeklerde yılda 1 kez prostat kanseri açısından muayene olunmasını tavsiye ediyoruz” dedi.

Yeşil, “Hastalığı yüzde 100 tedavi etmek için muayeneler çok mühimdir. Muayene olarak bir kan tahlili yapıyoruz. Ayrıca prostatın sertliğine ve düzenli bir yapısı olup olmadığına karar veriyoruz. Sonuç olarak şüpheli durumlarda biyopsi sonucuna göre hastamızda prostat kanseri çıkmışsa diğer aşamaya geçiyoruz. Bu tedavi genelde ameliyat, radyoterapi, hormonaterapi ve kemoterapi olarak değişmektedir. Eğer kanser ileri safhadaysa, yani kemik metastazı ya da başka organ ile ilgili metastazı varsa hormon tedavisine başlıyoruz. Hormon tedavisinden sonuç alamadığımızda, daha dirençli hastalarda kemoterapiye geçiyoruz” diye konuştu.