Erkeklerin yaz kabusu jinekomasti

Erkeklerde sık görülen ve tıbbi adı jinekomasti olan meme büyüklüğünün sadece cerrahi yollar ile çözüme kavuşturulabildiğini söyleyen uzmanlar, erkeklerde oluşturduğu sosyo-psikolojik sorunlar sebebiyle yaz öncesinde bu ameliyatların yoğunlaştığını söyledi. Bazı erkeklerin yaşanılan bu problemi büyük utanç kaynağı görmesinin kişinin içine kapanık olmasına hatta beraberinde büyük depresyonlara sebebiyet verebileceğini belirten Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, estetik cerrahinin sunduğu imkanlarla jinekomastinin çözümlenebilen bir rahatsızlık olduğunu kaydetti. Modern yaşamın doğurduğu gereksinmeler sonucunda erkeklerin daha kaliteli ve estetik bir görüntü arayışı içinde olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Ufuk Aydın, “Erkeklerde kadınsı meme büyümesi sorunu denilen ve kısaca jinekomasti olarak adlandırılan bu problem, günümüz toplumunda erkeklerin büyük bir çoğunluğunda görülmektedir. Görülen anormal meme büyümesi erkeğe ciddi rahatsızlık veriyor. Hal böyle olunca bu hastalık sebebiyle tişört giymeye çekinen ve özellikle yaz aylarında denize girmek istemeyen birçok erkek bu ameliyatı yaz tatili öncesi tercih ediyor” dedi.

Ortalama 1,5 saat süren jinekomasti ameliyatının genel anestezi altında yapıldığını aktaran Ufuk Aydın, “Erkekte meme büyümesi ameliyatı tecrübeli bir estetik ve plastik cerrahi uzmanı tarafından yapıldığında genellikle komplikasyon görülmez ve görülse de bunlar genellikle önemsiz minör komplikasyonlardır. Genelde basit ağrı kesicilerle iyileşme süreci idare edebiliyor. Jinekomasti operasyonu, görünümü düzelterek erkeğin kendine olan güveninin artmasını sağlıyor. Ameliyat sonucu kalıcıdır. Eğer beklentiler gerçekçi ise yeni görünüm kişiyi oldukça memnun ediyor” diye ekledi.