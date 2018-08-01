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01 Ağustos 2018 18:05

Ertekin: "Bursaspor’dan istediğimiz oyuncular gelirse kalitemiz artacak"

İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Bursaspor’dan istedikleri futbolcuları takıma katmaları halinde kalitelerinin artacağını söyledi.

Ertekin:

01 Ağustos 2018 18:05


Yeni sezon hazırlıklarına Bolu kampı ile devam eden İnegölspor’da, Teknik Direktör İsmail Ertekin önemli açıklamalarda bulundu. Şu anda kadro kalitesi itibariyle hedefledikleri nokta olmadıklarını belirten Ertekin, "Elimizdeki kadro şu an yetersiz. En az 4 veya 5 direkt oynayacak oyuncu transferi yapamazsak işimiz zor gözüküyor. Çünkü şu anda lig ilginç bir hale geldi. Kastamonu, Samsun, Sakarya ve Gümüşhane gibi rakiplerimiz pahalı transferler yaparak önümüze geçtiler. Açıkçası transferde güçlük çekiyoruz. Şu andaki mevcut takımımızla şampiyonluğa oynamamız çok zor" dedi.



"Ağabeyler, kardeşlerini sever"


Bursaspor’dan istedikleri oyuncuların takıma katılmaları halinde seviye atlayacaklarını belirten İsmail Ertekin, “Bursaspor’dan istediğimiz oyuncular gelirse kalitemiz artacak. Bursaspor Bursa’nın ağabeyi, biz de kardeşiyiz. Ağabeyler kardeşlerine destek vermeliler. İstediğimiz oyuncular anlamında kolaylık bekliyoruz. Bursaspor’dan 2 veya 3 oyuncuyla temaslarımız sürüyor. Önümüzdeki hafta bazı şeyler sanıyorum daha net belli olacak" diye konuştu.


Ellerinde transfer için bir oyuncu portföyü olmadığı için sıkıntı çektiklerini de dile getiren deneyimli çalıştırıcı, yönetim ve teknik adam değişse bile her kulübün sabit kalan bir oyuncu izleme ekibinin olmasını gerektiğini de sözlerine ekledi.




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