Ertuğrul ve Barış'tan tartışma açıklaması

Ertuğrul Ersoy, "Maçtan önce soyunma odasında konuştuğumuzda, Bursa deplasmanı her takım için zordur. Bursaspor içeride oynaması gerektiği gibi oynadı ve kazandık. Maç farka da gidebilirdi. Onu da düzelteceğimize inanıyorum" dedi.

Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy ve tecrübeli savunma oyuncusu Barış Yardımcı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasındaki yaşanan tartışma olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Barış Yardımcı ile yaşadığı tartışma ile ilgili konuşan Ersoy, "Halil hoca, Barış'a çabuk taç kullanmasını söyledi. Yoksa kart gösterecekti. Ben de onu söyledim. O da atmosferin etkisiyle ona bağırdığımı düşündü herhalde. O an öyle bir durum oldu ama hemen hallettik. Canım ağabeyimi çok seviyorum. Takımdaki en iyi arkadaşlarımdan bir tanesi. Böyle şeyler olabilir. Ama çözdük. 2 dakika sonra bitti her şey" diye konuştu.

Barış Yardımcı: "O anda kan beynime sıçramıştı"

Barış Yardımcı ise konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Ertuğrul ile biz ağabey kardeşiz. Ben başka bir şeye kızmıştım, taçla alakalı. Ertuğrul da orada reflekse cevap verince, o anda kan beynime sıçramıştı. O anda Ertuğrul'la tartıştık. Ama 5 dakika sonra gülüştük. Böyle şeyler olur. Takımın modu düşer, kaldırmak için saha içerisinde, ateşlemesi için böyle ufak tefek kavgalar olur. Maçı da kazandık. İyi oynadık. Blokları iyi kapattık. Aldığımız topları da iyi kullandık. Samet hoca ve başkanımızın dediği gibi 8'de 8 sürecinde başarılı oluruz" şeklinde konuştu.