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11 Temmuz 2017 17:57

Erzincanlı’dan ‘15 Temmuz’ dinletisi

Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla düzenlediği anma etkinlikleri, şair Dursun Ali Erzincanlı’nın şiir dinletisi ile başladı.

Erzincanlı’dan ‘15 Temmuz’ dinletisi

11 Temmuz 2017 17:57


FETÖ/PDY terör örgütünün gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin birinci yıl dönümü için bir dizi özel program hazırlayan Mustafakemalpaşa Belediyesi, anma etkinliklerinin ilkini geçtiğimiz yıl demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yapan Adnan Menderes Meydanı’nda gerçekleştirdi.


Darbe kalkışmasının anlatıldığı belgesel ve fotoğraf gösterimlerinin sunulduğu gecede bir konuşma yapan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, 15 Temmuz’da milli irade ve demokrasi kazanımlarını boğmak isteyenlere karşı milletin tarihte eşi benzeri olmayan bir direniş gösterdiğini söyledi.


Başkan Kurtulan; “ Milletlerin hafızasında önemli tarihler vardır. Bizim için Alparslan’ın Anadolu’ya ayak bastığı tarih olan 1071gibi. Çağ kapayıp çağ açan Fatih’in İstanbul’u fethettiği 1453 gibi. Mustafa Kemal’in İstiklal Harbi’ni başlattığı 1919 gibi. 15 Temmuz 2016’da Türk milletinin tarihinde bir dönüm noktasıdır. Kahraman milletimizin bir yıl önce yazdığı destan geleceğe aktarılarak yaşatılacaktır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 15 Temmuz’u, ilelebet payidar kalacak bu milletin hafızalarında canlı tutacağız. O gecede tankların önüne yatarak ülkesine canı pahasına sahip çıkan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Mustafakemalpaşa, bu yıl da aynı coşku ve ruhla 15 Temmuz direnişini ayakta tutacak ” dedi.


Gecede Mustafakemalpaşalılarla buluşan şair Dursun Ali Erzincanlı, seslendirdiği şiirlerle duygu dolu anlar yaşattı.


Peygamberimiz Hz. Muhammed’in hayatını ve İslamiyet’in yayılması sırasında gelişen tarihi olayları şiir ve naatlarıyla anlatan Dursun Ali Erzincanlı, darbe girişimi sırasında şehit olan bir gencin hikayesini paylaşırken gözyaşlarını tutamadı.


15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı’na girmeye çalışan darbeci General Semih Terzi’yi vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir için yazdığı ’30 Kuş’ adlı şiirini de okuyan ünlü şair, gönülleri fethetti.


Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, büyük beğeni toplayan programın ardından sahneye çıkarak


Dursun Ali Erzincanlı’ya çiçek takdim etti.


15 Temmuz Destanı program dizisi her akşam farklı konukların katılacağı etkinliklerle Adnan Menderes Meydanı’nda devam edecek.




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