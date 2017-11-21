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21 Kasım 2017 14:01

Erzurumlu öğrenciler Bursa’da

İçişleri Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde yürütülen “Biz Anadolu’yuz” projesi çerçevesinde Erzurum’dan Bursa’ya gelen misafir öğrenciler, Yenişehir Havalimanı’nda Kaymakam Suat Seyitoğlu tarafından karşılandı.

Erzurumlu öğrenciler Bursa’da

21 Kasım 2017 14:01


İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve Yenişehirli öğrencilerin de katıldığı karşılama programında, Kaymakam Suat Seyitoğlu, Erzurumlu misafir öğrencilerle tek tek ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çektirdi ve onları Bursa’ya uğurladı. Seyitoğlu, “İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında “Biz Anadolu’yuz’ projesi hayata geçirildi. Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 vilayetten 15 yaş ve altı 50 bin öğrenci ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret ederek kardeşlik köprüsü kurulacak” dedi.




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