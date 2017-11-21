Erzurumlu öğrenciler Bursa’da

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz ve Yenişehirli öğrencilerin de katıldığı karşılama programında, Kaymakam Suat Seyitoğlu, Erzurumlu misafir öğrencilerle tek tek ilgilenerek, hatıra fotoğrafı çektirdi ve onları Bursa’ya uğurladı. Seyitoğlu, “İçişleri Bakanlığı tarafından 180 günlük eylem planı kapsamında “Biz Anadolu’yuz’ projesi hayata geçirildi. Doğu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki 21 vilayetten 15 yaş ve altı 50 bin öğrenci ülkemizin farklı şehirlerini ziyaret ederek kardeşlik köprüsü kurulacak” dedi.