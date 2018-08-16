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16 Ağustos 2018 22:22

Eşek üzerinde dondurma keyfi yapan Aşır dede meşhur oldu

İnegöl’de eşeğe binerek dondurma yiyen yaşlı adam herkesin ilgi odağı oldu.

Eşek üzerinde dondurma keyfi yapan Aşır dede meşhur oldu

16 Ağustos 2018 22:22

Yaşlı adamı görenler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmezken, isminin Aşır olduğu öğrenilen yaşlı adam eşeğiyle birlikte bir süre sonra gözden kayboldu.


İlginç olay Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde yaşandı. İsminin Aşır olduğu öğrenilen ve İnegöl’e bağlı Sarıpınar Mahallesi’nde ikamet eden yaşlı adam cadde üzerinde eşek sırtında dondurma keyfi yaparken görülmesi yoldan geçen herkesin dikkatini çekti. Yaşlı adamı görenler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Bir süre vatandaşlarla sohbet eden Aşır dede daha sonra eşeğin sırtında dondurmasını yiyerek evinin yolunu tuttu.




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