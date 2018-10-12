Esgin: “Türkiye mazlum coğrafyaların umududur”

Akdeniz için Birlik Parlamenter Asamblesi'nin (AiBPA) Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleşen toplantısında konuşan AİBPA Türk Heyeti Başkanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, “Türkiye, savaştan ve zulümden kaçan 1,6 milyonu kadın olmak üzere 3,5 milyon Suriyeliye kucak açarak, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeden hamiyetperver bir millet olduğunu başta Avrupa olmak üzere tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir” dedi.

Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile birlikte 11 ülkeden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanları düzeyinde geniş katılımlı gerçekleşen toplantıya Türkiye'den AİBPA Türk Heyeti Başkanı olarak AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın katıldı. Portekiz'in Lizbon kentinde 2 gün süren toplantının son gününde konuşan Mustafa Esgin, “Düzensiz göç ve hareketlerde kadınların durumu ve Türkiye'deki durum” başlığıyla İngilizce sunum yaptı.

Savaş ve zulümden kaçarak Türkiye'ye koşan 3,5 milyon Suriyeli'nin 1,6 milyonun kadın olduğuna dikkati çeken Mustafa Esgin, “Türkiye olarak, Suriyeli mültecileri herhangi bir ayrımcılığa tabi olmaksızın kabul ederken Avrupa ülkeleri yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciyi ayrımcılığa tabi tuttu. Bu Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinin arasındaki çok önemli insani bir farktır. Avrupa iyi bir sınav verememiştir” diye konuştu.

AİBPA Türk Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Esgin, “Türkiye olarak ülkemize sığınan bütün mültecilere eşit şartlarda başta sağlık ve eğitim alanlarında destekler vermeye devam ediyoruz. Burada sadece devletimiz değil halkımız da hamiyetperver bir millet olduğunu göstererek savaştan kaçan Suriye halkına kucak açmıştır. Amacımız Suriyeli göçmenlerin süreç içerisinde evlerine geri dönmeleridir. Bu anlamda 260 bin mülteci ülkesine geri dönmüştür. Türkiye bölgesinde güven ve istikrarın önemli bir adası, tüm mazlum coğrafyaların umudu olmaya devam edecektir” dedi.