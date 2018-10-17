Eşi ve oğlunun göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi Esra Acar, oğlu ve eşinin göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-İzmir oto yolunda Göçmen Konutları mevkiinde meydana geldi. İki çocuk annesi Esra Acar (31), 16 KE 912 otomobilinin kontrolünü kaybederek üst geçidin direğine çarptı. Acar, olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kadının 10 yaşında ortaokula giden Kaya Ali ve 9 yaşında Asya isimli iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Esra Acar, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Akçalar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazında genç kadının kocası Halil Acar ve 10 yaşındaki oğlu Kaya Ali gözyaşlarına hakim olamadı. Esra Acar, yüzlerce vatandaşın katıldığı cenaze namazını müteakip Akçalar'da aile kabristanına defnedildi.