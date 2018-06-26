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26 Haziran 2018 16:08

Eşini bıçaklayarak kaçan koca: "Allah belasını verdi"

Bursa’da boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe T.

Eşini bıçaklayarak kaçan koca:

26 Haziran 2018 16:08

’yi eve eşyalarını almaya geldiği sırada bıçaklayarak kaçan koca gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen koca gazetecilerin ’Neden yaptınız?’ sorusuna, "Allah belasını verdi" şeklinde cevap verdi.


Bursa’nın Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi 19. Okul Sokak’ta geçen gün boşanmak üzere olduğu eşi Ayşe T.’yi eve eşyalarını almaya geldiği sırada bıçaklayıp kaçan Muhammet T. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Muhammet T. ifadesinde eşinin kendisine çocukları göstermediğini bu yüzden eşini bıçakladığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Muhammet T. kendisini görüntüleyen gazetecilerin, ’Neden yaptınız?’ sorusuna "Allah belasını verdi" şeklinde cevap verdi.


Muhammet T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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