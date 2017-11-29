Eski bürokratlar hakim karşısında

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY davasına tutuklu sanıklar eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam, eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu ile tutuksuz sanıklar eski Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar, K.B, F.Ö, A.M.A. ve Y.Y. ile avukatları katıldı. ‘Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, terör örgütüne üye olmak’ ve ’Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet" suçlarından yargılanan sanıkların avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu ileri sürerek, tahliyelerini talep etti.

Kahya, mahrem imamlar listesinde ‘kurul dönemi: 1, devre 80’ ifadeleriyle adının bulunmasıyla ilgili savunmasında, bir kitapta geçen 1999’daki telekulak skandalı olayında Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün hazırladığı 528 kişilik listede adının geçmiş olabileceğini söyledi. Kahya, “99’da arkamıza bir teneke bağladılar, hala ceremesini çekiyoruz. FETÖ üyesi olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Milliyetçi, muhafazakâr ve demokrat bir kişiliğe sahip biriyim. Birilerine sorsanız, o dönemde benim hakkımda tarikatçı, FETÖ’cü diyebilirler. Sosyal medya hesabım üzerinden ’Fuat Avni’ isimli hesabı takip etmenin suç unsuru olduğunu bilmiyorum. Benim dosyamda kanıt olabilecek tek şey var, o da Fetullah Gülen’in adıma yazdığı, gönderdiği iddia edilen not. Adli tıptan da bir sonuç gelmedi notla ilgili. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Duruşmada ifade veren Saydam ise, “FETÖ üyeliği iddialarını kabul etmiyorum. Deli gömleği giydirilmiş gibi, aklımı kaybedecek gibi hissediyorum. Üzerime giydirilmiş olan FETÖ gömleğinin üzerimden çıkarılmasını istiyorum. Tahliyemi talep ediyorum” diye konuştu.

Diğer tutuklu sanık Leventoğlu da hakkındaki bylock iddialarını reddetti.

Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.