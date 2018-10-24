Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs yakalandı

BURSA (İHA) – Bursa'da sokakta eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak öldüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dünBursa'nın merkez Yıldırım ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi 4'üncü Selvi Sokak'ta meydana geldi. Hasan G. (45), eski eşi Özlem Meşeli'yi işe gitmek için evinden çıktığında takip etti. Bir süre sonra ikili arasında sokak ortasında tartışma başladı. Üzerindeki bıçakla eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak Hasan G., Meşeli'nin çantasını alıp olay yerinden kaçtı. Sokak ortasındaki dehşeti gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Meşeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kamera kayıtları incelendi

Eski eşini 18 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçan Hasan G., çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yakalandı. Kamera kayıtlarını inceleyen Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şubesi ekipleri, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda, Çınarönü Mahallesi'nde yakalanan Hasan G., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.