Eski eşini 18 yerinden bıçaklayıp çantasını alarak kaçtı

Bursa'da eski eşini sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp öldüren şüpheli, kadının çantasını alıp kaçarken kameraya yakalandı. 18 Yerinden bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa'nın merkez Yıldırım İlçesi Mimarsinan mahallesi Selvi sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hasan Gündoğdu, sabah işe gitmek için evden çıkan eski karısı Özlem Meşeli'yi (38) takip etmeye başladı. Sokak ortasında eski eşinin önünü kesen Gündoğdu, eski eşi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonucunda Hasan Gündoğdu belinden çıkardığı bıçak ile Özlem Meşeli'yi 18 farklı yerinden bıçakladı. Kadının çığlık seslerine uyanan çevredeki vatandaşlar ise korku dolu gözlerle olayı izlerken polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı kadının olay yerinde bulanan çantasını alıp kaçan şahıs bir iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırırken polis ekipleri de olayın yaşandığı yeri abluka altına aldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meşeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özlem Meşelinin eski eşinden 18 yaşında bir erkek çocuklarının olduğu öğrenildi. Polis ekipleri sokak ortasında dehşet saçan eski kocayı bulmak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor (SRK-UGR-BA-Y)