Eski eşinin sevgilisini sokak ortasında bıçakladı

Olay, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hamdullah T., boşandığı eşi N.T.’nin evinden çıkan Ercan D. ile tartışmaya başladı. Hamdullah T., kardeşi Maşallah T. ile birlikte Ercan D.’yi darp etmeye başladı. Öfkeli ağabey ve kardeşi, Ercan D.’yi yumruk ve tekmelerle duvara vurdu. Kavga sırasında Hamdullah T., üzerindeki bıçakla Ercan D.’yi yaraladı. Göğsüne ve omzuna bıçak darbesi alan Ercan D. kanlar içinde kalarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri kavgayı ayırarak, genci bıçaklayan Hamdullah T. ve kardeşi Maşallah T.’yi gözaltına aldı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan 112 ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavga ve bıçaklama anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.