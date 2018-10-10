Eski hapishane park oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yıkılan hapishanenin yerine yapılan park törenle açıldı.

Bünyesinde kafeterya, çay bahçesi ve oyun gruplarının yanı sıra, büyük bir otopark alanının da yer aldığı Servet Somuncuoğlu Parkı törenle hizmete açıldı. Parkın açılışına Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, merhum Servet Somuncuoğlu'nun eşi Nevin Somuncuoğlu ve yakınları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Servet Somuncuoğlu'nun eşi Nermin Somuncuoğlu, ”Benim için çok duygulu ve onur verici bir gün. Bu vesileyle eşim Servet Somuncuoğlu'nun isminin burada yaşatılmasından dolayı Belediye Başkanımız Ali Özkan'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizim hayatımızda Karacabey'in çok önemli yeri var. Güzel günlerimiz hep Karacabey'de geçti. Karacabey'in bağrından koparak Türk kültürüne büyük katkıları olan Servet Somuncuoğlu'nun gençlere örnek olmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan dönüşüm çalışmalarıyla birlikte Karacabey'deki otopark meselesine çözüm için adımlar atmaya başladıklarına vurgu yapan Başkan Ali Özkan, “Otopark meselesini halletmek için yaptığımız titiz çalışmaların semeresini almaya başladık. Otoparklar ve sosyal alanlarla birlikte, şehrin nefes almaya ihtiyaç duyduğu bölgelerde gerçekleştirdiğimiz proje çalışmaları, bir bir hayata geçiyor. Parkımızda, 110 araç ve 17 kamyon için otopark alanımız olacak. Ayrıca fitness alanları, çocuk oyun alanları, basketbol ve suni çimli mini futbol sahaları yer alıyor. Bunun yanında, otopark içinde ağaçlandırma çalışması yapılabilecek 285 m2 yeşil alanımız da bırakıldı. Tüm bu çalışmalarımızın, bölgeye önemli bir değer kazandıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.