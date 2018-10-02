Eski hastanede yangın çıktığı yönündeki asılsız ihbar itfaiyeyi alarma geçirdi

Bursa'da eski Çocuk Hastanesi'nde yangın çıktığı yönündeki asılsız ihbar itfaiyeyi harekete geçirdi.

Çekirge'deki eski Çocuk Hastanesi binasının üçüncü katında yangın olduğu yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı. İtfaiye komuta merkezi olay yerine çok sayıda ekibini ve aracını sevk etti. 2 adet merdivenli araç, 3 su tankı ve 4 adet de normal hortumlu araç sevk edildi. İtfaiye ekipleri eski hastane binasında gittiklerinde herhangi bir yangının söz konusu olmadığını görünce geri döndü.