Eski karısının erkek arkadaşını vurdu

Olay, Nilüfer’e bağlı 23 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. (33) isimli genç adam, karnından silahla vuruldu. 112 sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Y.A., tedavi altına alındı. Y.A.’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından özel bir ekip oluşturdu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin O.K. (32) olduğu belirlendi. O.K’nin, Y.A.’yı eski karısı E.T. ile dostluk yaptığı için vurduğu öğrenildi. Şüpheliden 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlı O.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.