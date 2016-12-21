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21 Aralık 2016 19:37

Eski müdür FETÖ’den gözaltına alındı

Eski müdür FETÖ’den gözaltına alındı

21 Aralık 2016 19:37

Bursa’nın İnegöl ilçesinde FETÖ soruşturması kapsamında, kapatılan FETÖ bağlantılı kurumda müdür olarak çalışan bir kişi ve kurum çalışanı gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, FETÖ bağlantılı kurumda muhasebeci olarak çalışırken, kurumun örgüt ile bağlantısının belirlenmesi üzerine kapatılmasının ardından İnegöl’e gelerek inşaatta çalışan S.Y. ile devlet kurumunun İnegöl Şubesi eski Müdürü İ.O., Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alındılar. İki şahısta emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldılar. Gözaltına alınan kurumun eski çalışanı S.Y.’nin FETÖ örgütünün haberleşme aracı olan Bylock programını kullandığı tespit edildi.



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