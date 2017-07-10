Eski Müftülük binası yıkılıyor, Demokrasi Meydanı büyüyor

Başkan Recep Altepe, Şehreküstü’ndeki eski müftülük binasının yıkılması için meclisten plan değişikliği çıktığını belirterek, "Yeni müftülük binası için İstanbul Caddesi’nde yer tahsisi yaptık. Vatandaşlarımızın talebi bu süreci hızlandıracaktır" dedi.

15 Temmuz Halkın Direnişi Derneği (HADİDER) tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndaki müftülük binasının kalkması ve meydanın genişlemesi yönünde toplanan 9 bin imza, Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’ye teslim edildi.

Başkan Altepe, HADİDER Başkanı Halil İbrahim Argani ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Ankara Yolu’ndaki belediye binasında yapılan görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın genişletilmesine ilişkin çalışmalar gündeme geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, toplanan imzalar nedeniyle HADİDER yetkililerine teşekkür etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda yapılacak genişletme çalışmalarının Bursa’nın çehresini değiştirecek bir proje olduğuna değinen Başkan Altepe, bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce girişim başlattıklarını hatırlattı. Meydanla ilgili düzenlemenin plan değişikliği yönünde meclise geldiğini ve onaylandığını belirten Başkan Altepe, “Şehreküstü çevresindeki esnafın imzalarının toplanması, şüphesiz sürece ayrı bir anlam katmıştır. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Ulucami ve çevresi her zaman için Bursa’nın kalbidir. Bölgede yapılan en ufak güzellik, şehre yansıyor. 9 bin imzanın bize halkımızın talebi olarak gelmesi, bu doğrultuda çok etkili olacaktır” dedi.

Başkan Altepe, konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi olarak yeni müftülük binası için yer tahsisi yaptıklarını da vurguladı. Daha önce Osmangazi Müftülüğü’nün binası için arazi sağladıklarını, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ihtiyaç hissedilen tüm alanlarda desteği verdiklerini ifade eden Başkan Altepe, “Desteğimizi hiçbir şekilde esirgemedik. Onların beklentilerini her zaman için de karşılamaya hazırız. Yeter ki Bursa için güzel şeyler ortaya çıkartalım” diye konuştu.

HADİDER Başkanı Halil İbrahim Argani ise, 9 bin imzayı 3 gün içerisinde topladıklarını anlattı. Argani, Başkan Altepe’nin meydan konusunda gereken desteği sağlayacağına inandıklarını belirtti.