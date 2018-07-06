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06 Temmuz 2018 18:46

Eski vali Harput’a ev hapsi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itirazı değerlendiren 9.

Eski vali Harput’a ev hapsi

06 Temmuz 2018 18:46

Ağır Ceza Mahkemesi, eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve Ali Kemal Turhan’a ev hapsi cezası verdi.


Bursa 8 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, Ali Kemal Turhan ve Mehmet Ali Yayıkçı, yaşları ilerlediği ve sağlık sıkıntıları gerekçesi ile 50 bin lira kefâletle tahliye edildi. Tahliye kararını doğru bulmayan başsavcılığın ve başbakanlık avukatları karara itiraz etti. Bunun üzerine kararı değerlendiren 9. Ağır Ceza Mahkemesi Harput ve Turhan ev hapsi cezası verdi. Yayıkçı yönündeki itirazın ise kabul edilmediği öğrenildi.




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