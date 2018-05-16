Eski vali Harput’un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ davası

Ara kararı açıklayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklar Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına, tutuksuz sanık Mehmet Kazangir’in ise 100 bin lira karşılığında Brezilya seyahati için 10 günlüğüne yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına hükmetti.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14’ü tutuklu 60 sanığın yargılanması ertelendi.

Duruşmada savunmaları alınan tutuklu sanıklar iddiaları kabul etmezken tahliyelerini istedi. Duruşmanın son günü savunma yapan tutuklu iş adamı Ali Fuat Er, “Ben 22 aydır hiçbir elle tutulur belge olmamasına rağmen tutuklu yargılanıyorum. Benimle aynı kararlara imza atmış, aynı kurumlarda yöneticilik yapmış ve bu dosyada sanık olan 16 kişi tutuksuz yargılanıyorken ben neden hala tutukluyum anlayamıyorum. Diğer sanıklarla ilgili iddiaların gerçek olup olmadığı araştırılırken neden bana bir şey sorulmadığını çözemiyorum” dedi.

Sanık savunmalarının ardından ara kararı açıklayan mahkeme başkanı tutuklu sanıklar Ayhan Kandıral ile Osman Üstünal’ın adli kontrol şartıyla serbest kalmasına, tutuksuz sanık Mehmet Kazangir’in ise 100 bin lira karşılığında Brezilya seyahati için 10 günlüğüne yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi. Heyet sanığın belirtilen tarihte ülkeye giriş yapmaması durumunda 100 bin liralık kefaletinin hazineye aktarılacağını da belirtti.

Duruşma süresince savunmaları alınan sanıklardan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, örgütle alakası olmadığını dile getirerek Bülent Arınç ile Faruk Çelik’in dinlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti ara kararda Harput’un talebini reddetti.

Duruşma 3 Temmuz 2018 tarihine ertelendi.