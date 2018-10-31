İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski valinin yargılandığı FETÖ davasında Atalay Demirci ayrıntıları

Bursa eski valisi Şahabettin Harput’un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ duruşmasında mahkeme başkanı bazı sanıklara ait mesajlaşmaları okudu.

Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu 60 sanıklı FETÖ duruşmasında mahkeme başkanı bazı sanıklara ait mesajlaşmaları okudu. Mesajlarda daha önce örgüt üyeliğinden gözaltına alınıp serbest kalan komedyen Atalay Demirci için oy toplandığı detayı dikkat çekti.


Bursa'da aralarında eski vali Şahabettin Harput'un da bulunduğu çoğu iş adamı, 11'i tutuklu 60 sanıklı FETÖ davasının son celsesinde duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaa açıklanmadan önce çoğu sanığın dijital materyallerindeki incelemenin bittiği ve özellikle mesajlaşmaların tutanaklarının duruşmaya sunulduğu öğrenildi. Mahkeme başkanı, duruşmanın başında sanık avukatlarına dijital materyallerin bir kısmının çözüldüğünü hatırlatarak, bazı sanıklara ait yazışmaların önemli kısımlarını mahkemede soracağını belirtti.


Hatırlatmaların ardından mahkeme başkanı sanıkların farklı mesajlaşma programları üzerinden yaptıkları yazışmalarını duruşmada okumaya başladı. Okunan yazışmalar arasında en çok dikkat çeken nokta ise daha önce FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak serbest kalan; adını katıldığı yarışma programı ile duyuran komedyen Atalay Demirci oldu. Sanıkların bir yarışma programına katılan Atalay Demirci için örgütün oy topladığı yönünde yaptıkları yazışmaları okuyan mahkeme başkanı söz konusu yazışmaları sordu. Sanık avukatları gelen evrakları detaylı inceledikten sonra savunma yapacaklarını söyleyerek, mahkemeden süre talep etti.


Duruşma, mütalaanın açıklanması ve ara kararın verilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.