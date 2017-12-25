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25 Aralık 2017 12:25

Eski ve yeni Gemlik havadan böyle görüntülendi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde son yayınlanan kararname ile imara açılan alan ve yıkılacak Gemlik ilçesinin merkezi İHA ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Eski ve yeni Gemlik havadan böyle görüntülendi

25 Aralık 2017 12:25


Gemlik merkezinde Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer alan yaklaşık 10 bin konut yeni alanlara taşınacak. Orman vasfını kaybetmiş alnların yeni yayınlanan KHK ile imara açılmasının ardından buraya TOKİ aracılığıyla yeni konutlar yapılacak.


100 bin nüfuslu Gemlik İlçesi’nin Belediye Başkanı Refik Yılmaz, insanlara güvenli mekanlar tesis edeceklerini söyledi.


Gemlik’te orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak yeni düzenleme, dün yayımlanan KHK’ya girdi. Geçici maddenin eklenmesini değerlendiren Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Gemlik için tarihi bir karar. İlçede bu karardan herkes çok mutlu oldu. 1999 depreminin merkezi burası olmamasına rağmen, depremi çok şiddetli bir şekilde yaşamıştık. Gemlik ilçesinin kurulduğu yer bilimsel olarak tamamen balçık zemine sahiptir. Yapılar deniz kumu ile yapıldığı için binaların taşıma gücü zayıflamıştır. 4 mahallemizdeki yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız büyük bir risk altındadır. Allah korusun 6 şiddetinde bir deprem olacak olsa, binlerce vatandaşımızı kaybetme riski ile karşı karşıyayız" dedi




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