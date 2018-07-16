Eski vergi dairesi müze oluyor

Başkan Aktaş, tarihi binanın giriş katının yeni eğitim öğretim yılında hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapımı 1926 yılında tamamlanan, uzun süre vergi dairesi olarak kullanılan ve Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda Bursa Kent Müzesi’nin kullanıma sunulan tarihi binada sürdürülen onarım çalışmalarını inceledi. Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’nın sahip olduğu değerler nedeniyle haklı olarak ‘Yaşayan Müze Şehir’ adını aldığını belirten Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde tarihsel kronolojinin Bursa’ya sağladığı avantajlar değerlendirilerek birçok alanda müze kurulduğunu kaydetti. Sırasıyla 2003 yılında Hünkar Köşkü, 2004 yılında Bursa Kent, 2007 yılında Karagöz, 2011 yılında Merinos Tekstil Sanayi, 2012 yılında Merinos Enerji, 2014 yılında Bursa Göç Tarihi, 2015 yılında Aktopraklık Höyük Arkeopark, 2016 yılında Bursa Vakıf Kültürü, 2017 yılında Bıçak ve 2018 yılında da Yaşam Kültürü Müzesi ve Sağlık Tarihi müzelerinin hizmete alındığını belirten Başkan Alinur Aktaş, “Bir toplumun ya da kentin hafızası konumundaki müzeler, kentin tüm yaşanmışlığını bünyesinde barındırır. Şehrin geçmişiyle alakalı hikayeler içerir. Günümüz şartlarında birçok şey değişse de anılar, hatıralar ve şehrin geçmişi değişmez. Bu hikayenin içinde hepimizin bir parçası var. Dolayısıyla müzeler, geçmiş ile geleceği buluşturan önemli alanlardır. Ben bu hizmetlerde emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Teşhir alanı ve tür genişleyecek

2004 yılında hizmete açılan Bursa Kent Müzesi’nin ciddi miktarda sergi ürününe sahip olduğunu, şu ana kadar buraya 9500 parça bağışın yapıldığını söyleyen Başkan Aktaş, ilave edilen binayla birlikte teşhir alanı ve türünün genişleyeceğini ifade etti. Başkan Aktaş, “Bu ürünlerin hepsini aynı anda sergilemek mümkün olmuyor. İçinde bulunduğumuz alan eski vergi dairesi. Şimdilik bu alanın giriş katını geçici ve kalıcı sergiler için kullanacağız. Bir yandan da binanın restorasyon çalışmalarını sürdüreceğiz. Çalışmalar tamamlandığı zaman binanın bütün alanlarını kullanarak, inşallah Bursa’ya yeni bir müze daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Başkan Aktaş, ayrıca binanın tahsisi nedeniyle önceki dönem Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile yine önceki dönem Maliye Bakanı Naci Ağbal’a teşekkür etti. İncelemenin ardından Bursa Kent Müzesi’ni de gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, müze personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdi.