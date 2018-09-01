"Eskicinin fırçasından" adlı resim sergisi Ördekli Kültür Merkerkezi’nde açıldı. 21 eserin yer aldığı serginin açılışına çok sayıda davetli katıldı. Hülya Kocamaz, 3 yılda yaptığı yağlı boya resimleri sergiledi. Kocamaz, gençlere sanata teşvik etmek için bu sergiyi açtığını söyledi. Eserlerini yaparken Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk başkenti olan Bursa’nın tarihî ve tabiî güzelliğinden ilham aldığını söyleyen sanatçı, "8 yıldır yağlı boya ile ilgileniyorum. Aynı zamanda fotoğraf ve grafik tasarımcıyım. Fakat resme aşıkım diyebilirim. Yağlıboya üzerinde kendimi geliştirmeye devam edeceğim. Bu ilk sergim, diğer vilayetlerde de sergi açmayı planlıyorum. Şu ana birçok projem var. Çektiğim fotoğrafları resmetmek istiyorum. Ülkemizde sanat gerçekten yok olmaya ve değersizleşmeye başladı. Sanat yok olsun istemiyorum. İnsanların büyük, küçük demeden sergileri gezmesini adet haline getirmelerini istiyorum" dedi.

Kocamaz, "Hüzünlü resimleri ve fotoğrafları seviyorum. İlk sergim olduğu için karma bir çalışma yaptım. Benim sloganım eskicidir. Eski eşyaları ve duyguları çok seviyorum. Daha çok eski konuları seviyorum. Bu eserleri beğenen kişilere satacağım. Sattıkça da daha çok eser üretiyorum zaten. Sergimiz 7 Eylüle kadar açık kalacak" diye konuştu.