Eskikarağaç Leylek Köyü uluslararası festivale hazır

’sü düzenlenecek olan geleneksel ‘Uluslararası Leylek Festivali’ne hazırlanıyor.

Bursa’nın parlayan yıldızı olan, yapılan doğaya farkındalık ve turizm atakları ile adından sıkça söz ettiren Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde, bu yıl da coşkuyla geçmesi planlanan ’Uluslararası Leylek Festivali’ için hazırlıklarda sona gelindi. Festival öncesi Eskikaraağaç Leylek Köyü’nü ziyaret eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilk olarak Bursa - İzmir Yolu üzerine yapılan kaideyi inceledi. Başkan Özkan, Türkiye’nin en işlek anayollarından biri olan yolun üzerinde yaptıkları bu kaidenin, Avrupa’da Türkiye’yi temsil eden tek köy olan Eskikaraağaç’a yakışır bir çalışma olacağını söyledi.

Anayol üzerinde sıkıntı olan leylek köyü girişini Karayolları Bölge Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda kısa sürede düzenlediklerini belirten Özkan, “Bu alanı işlevsel hale getirdik. Bölgenin yoğunluğundan Karacabey’in faydalanması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Başkan Özkan’ın bir diğer durağı da Eskikaraağaç Leylek Köyü’nün meydanında yapılan ve 15 Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ne üye ülkelerin bilgilerinin yer aldığı ‘Avrupa Leylek Köyleri Duvarı’ oldu. Avrupa’da Türkiye’yi Eskikaraağaç Mahallesi’nin temsil ettiğini ifade eden Özkan, “Göreve geldiğimizde öncelik verdiğimiz konulardan biri de Karacabey’in Avrupa’daki eli olan Avrupa Leylek Köyleri Birliği’ni resmiyete dökmek oldu ve atılan imzalarla birliğe resmen üye olduk. Her yıl gerçekleştirilen geleneksel Avrupa Leylek Köyleri Birliği toplantısına biz de belediye olarak bir heyet gönderiyor ve gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. Böylece Avrupa’da doğa üzerine yapılan projeleri ve ekoturizmde uygulanan modelleri yakından bizzat takip ediyoruz” diye konuştu.

Eskikaraağaç Mahallesi’nde yaptıkları Avrupa Leylek Köyleri Duvarı’nın birlik içerisinde bir ilk olduğunun altını çizen Özkan, uygulamanın ilk kez Eskikaraağaç Köyü’nde hayata geçtiğine dikkat çekti. Özkan, bu yıl İsviçre’de yapılan birlik toplantısında dile getirdikleri bu projenin ve bunun yanında yine hayata geçirilen ‘Sulak meraların doğal yollarla geri kazandırılması’ projesinin yoğun ilgi gördüğünü dile getirerek, “Projelerimiz diğer ülke temsilcilerinin takdirini topladı. Her yıl çehresini değiştirdiğimiz Eskikaraağaç Leylek Köyü, sadece ülkemizin değil Avrupa’nın da parlayan bir doğa dostu olarak varlığını sürdürüyor” dedi.

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Eskikaraağaç Leylek Festivali’ bu yıl 30 Haziran - 1 Temmuz tarihlerinde Uluabat Gölü kıyısında bulunan Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde yapılacak. Festivalde konserlerden çocuklar için aktivitelere, köylü pazarından tekne turlarına, halk oyunları gösterilerinden çeşitli sürpriz aktivitelere kadar birçok etkinlik yer alacak.

Etkinliğin en can alıcı konseri ise 30 Haziran Cumartesi akşamı Eda - Metin Özülkü konseri ile yaşanacak. Geleneksel Fener Alayı’nın ardından başlayacak olan konser tüm misafirlere ücretsiz olacak.