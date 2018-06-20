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20 Haziran 2018 13:36

Eskişehir’deki trafik kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybederken, Bursalı avukat ve kardeşi ağır yaralandı.

Eskişehir’deki trafik kazasında aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti

20 Haziran 2018 13:36


Kaza, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 26. kilometresinde meydana geldi. Mustafa Canpolat idaresindeki 25 HD 441 plakalı araç, ilk olarak refüjdeki demir bariyerlere sonrasında ise menfeze çarpıp devrildi. Araçta bulunan Merve, Dursun, Ayşe, İkbal ve Erdal Canpolat olay yerinde hayatını kaybederken, Bursalı avukat Mustafa ve kardeşi Tuğba Canpolat ise ağır yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.




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