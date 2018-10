"Estetik parmak izi gibi kişiye özeldir"

İnsan bedeninin kendisine has bir orijinalliğe sahip olduğunu söyleyen Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ufuk Aydın, “Tıp literatüründe tanımlanmış tek tip bir anatomik yapı yoktur. Her vücudun ya da vücudun herhangi bir parçasının doğası birbirinden farklıdır. Örneğin burun estetiğinde yüzün diğer öğelerinin burun ile yaptığı açı oran hesaplamaları sonucunda gerçekleşen estetik ameliyat ile doğal sonuçlar alınabilir. Yuvarlak, damla, düz vs. isimlendirmeler meme estetiği için litaretürde geçen şekillerdir. Gerçekleştirilmesi planlanan meme büyütme estetiği için mevcut hacim ve kadının boy, bel, kalça ve göğüs kafesi oranlarına bakarız ki sonuçlar doğal olsun. Bunlar gibi saymış olduğumuz benzeri örnekleri daha da çoğaltabilmek elbette mümkündür“ dedi.

Estetik cerrahide vücudun herhangi bir parçasında ya da bütününde doğal bir görünüm elde edebilmenin hekimin estetik sezileri ve cerrahi becerilerine bağlı olduğunu kaydeden Op. Dr. Aydın, “Estetik cerrahide meslektaşlarımızın yenilik çözümleri bu aşamada oldukça büyük rol oynuyor. Sosyal çevrenizdeki insanlar, ‘Sende bir değişiklik var ama fark edemiyorum' diyorsa orada güzel bir estetik dokunuş vardır. Çünkü estetik parmak izi gibi kişiye özel olmadır. Unutmayın ki estetiğin en güzeli, kişiye özel ve doğala en yakın olarak planlananıdır” diye konuştu.