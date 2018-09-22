Etik Kurulu'nun yeni gündemi mahallî idareler

Kamu kurum ve kuruluşlarının ahlâkî ilkeleri gözeterek hizmet sunmasına katkı sağlamak maksadıyla faaliyet gösteren Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Ankara dışındaki ilk toplantısını Bursa'da yaptı. Kurul Başkanı Köksal Toptan, “Etik kavram ve ilkelerini Anadolu'nun her köşesine yaymayı hedefliyoruz. 40 ilde gerçekleştireceğimiz toplantıların ilkini Bursa'da gerçekleştiriyoruz” dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun Sheraton Otel'de gerçekleştirilen toplantısına Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da katıldı. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Kurul'da 2017 yılının Haziran ayından itibaren görev üstlendiğini ifade etti. Ankara dışındaki ilk toplantılarını Bursa'da gerçekleştirdiklerini dile getiren Burkay, etik değerlerin iyi yönetimin temeli olduğunu vurguladı. İbrahim Burkay, Türkiye'nin gerçek anlamda bir toplumsal kalkınmayı ahlâkî değerler üzerine inşa edebileceğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan da Türkiye'de kamunun sağlıklı çalışması ve yolsuzluklardan uzak tutulması anlamında önemli bir işleve sahip olduklarını ifade etti. Gerçekleştirdikleri çalışmalara Türkiye'nin sanayi ve ticaret üssü Bursa'dan başladıklarına dikkat çeken Köksal Toptan, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'ın kente değer katan çalışmalarını takdirle takip ettiklerini söyledi. Etik Kurulu olarak çalışmalarını tüm Türkiye'ye yaymayı amaçladıklarını dile getiren Toptan, Anadolu'da 40 ile ulaşmayı planladıklarını dile getirdi. Kurul üyelerinin siyaset, yargı, yerel yönetimler ve iş dünyasını temsil eden isimlerden oluştuğunu belirten Toptan, bugüne kadar 73 karara imza attıklarını ifade etti. Caydırıcılık mekanizmasının kamu görevlilerini etik alanda tutması için gayret sarf ettiklerini dile getiren Toptan, tapu kadastro ve gümrüklerde yüzde 50'nin üzerinde başarı sağladıklarını kaydetti. Başkan Köksal, önümüzdeki süreçte Avrupa Birliği destekli ‘Yerel Yönetimlerde Etik' projesi için çalışmalara başlayacaklarını da sözlerine ekledi.

“Etik Kurulu kamunun vicdanıdır”

Vali İzzettin Küçük, kamunun vicdanı olarak değerlendirdiği Kamu Etik Kurulu'nu Bursa'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, “Kurulun kamu ahlâkı ile kamunun yaptığı hizmetleri gözeten bir şekilde hizmet vermesi ve denetim mekanizması amacıyla yaptığı çalışmalar çok değerlidir. Kurul aynı zamanda kamunun vicdanıdır” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da etik kurulun denetim mekanizmasını harekete geçiren çalışmalarıyla önemli bir misyonu yerine getirdiğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan, Kurul Üyesi ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay'a plaket verdi.