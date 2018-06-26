Etiyopya’dan geldi, mühendislikte bölüm birincisi oldu

Yüksek lisans ve doktorasını da Türkiye’de tamamlamak isteyen Sano, ülkesine dönerek makine sektörünü geliştirmeyi hedefliyor.

Uludağ Üniversitesi Diploma Törenleri devam ediyor. Bir hafta sürecek törenler boyunca toplam 3 bin 500 öğrenci gerçek diplomalarına kavuşacak. Etiyopyalı Awad Abdella Sano da gerçekleştirilen törenlerde diplomasını aldı. Ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte törenlere katılan Awad Abdella Sano, lisans eğitimi için Türkiye’yi tercih ettiği için büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Eğitimi için ailesiyle birlikte Müslüman ve kaliteli eğitim veren bir ülke aradıklarını kaydeden Sano, "Türkiye’nin Müslüman ve güçlü bir ülke olmasından dolayı burayı tercih ettik. İngiltere ve Amerika’yı da araştırdık. Ancak çok pahalı geldi. Çin’e de gitmek istemedim. Burayı tercih ettiğim için çok mutluyum. Bursa’da çok iyi dostluklar edindim. Yeni bir aile ortamı kurdum. Hiç zorluk çekmedim. Türkçe’yi de okulda ve arkadaşlarımın yanında geliştirdim" diye konuştu.

"Ülkem ile Türkiye’nin ilişkilerini daha da geliştirmek için uğraşacağım"

Yüksek lisans ve doktora eğitimine yine Türkiye’de devam etmek istediğini belirten Sano, mümkün olduğu takdirde akademisyen olarak kariyerine devam etmek için çalışacağını aktardı. Sano, “Buradaki eğitimlerimi tamamladıktan sonra ülkeme dönmek ve burada aldığım bilgileri kendi halkıma aktarmak istiyorum. Ayrıca ülkemdeki makine sektörünün geliştirilmesi konusunda da çalışmalar yapmak istiyorum. Buradan döndüğüm zaman mutlaka Türkiye ile ülkemin ikili ilişkilerini daha da geliştirmek için uğraşacağım" dedi.

UÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nden yüksek lisans diploması alan Sofiya Ali Mekonnen de arkadaşı Awad Abdella Sano’yu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Sano, diplomasını ve bölüm birincilik belgesini UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ile Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Kopmaz’ın elinden aldı.