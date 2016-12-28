Etki Liman kurumsal kimlik çalışmaları için Babel Grup’u seçti

Türkiye’nin yıllık gaz ihtiyacının yüzde 10’unu sağlayacak olan Etki Liman LNG Depolama ve Gazlaştırma Terminali, kurumsal kimlik ve tasarım işleri için Babel Advertising Group’u seçti.

Kolin ve Kalyon Grubu ile birlikte kurulan Türkiye’nin doğalgaz ticaret merkezi olmasında önemli rol oynayacak ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan Etki Liman İşletmeleri Doğalgaz İthalat ve Ticaret A.Ş. açtığı konkur sonucunda ileriye yönelik çalışmalarını Babel Advertising Grup ile yürütme kararı aldı. ’İyi Fikirler, Entegre Çözümler’ mottosuyla müşterilerine entegre reklam çözümleri hizmeti sunan Babel Grup, müşteri portföyüne Etki Limanı da eklemiş oldu.

Etki Liman’ın kurumsal kimlik ve logo tasarımı çalışmalarını yapan Bursa’nın ve Türkiye’nin önde gelen markalarına kampanyalar, kreatif tasarım, PR, dijital iletişim ve medya alanlarında hizmet veren Babel Grup müşteri portföyünü geliştirmeye devam ediyor.