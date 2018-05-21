Etnomüzikoloji Derneği birinci yılını kutluyor

Dernek dolu dolu geçen bir yılın ardından kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 18.30’da Nilüfer Belediyesi Uğur Mumcu Sahnesi’nde “Etnomüzikoloji’nin Dünü, Bugünü ve Yarını” konulu bir panel düzenlenecek. Panele Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Onur Güneş Ayas, İ.T.Ü Müzik İleri Araştırma Merkezi’nden (MİAM) Şirin Özgün, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Evrim Hikmet Öğüt ve Sungu Okan ile İndiana Üniversitesi’nden Ezgi Benli konuşmacı olarak katılacak. Panel sırasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doç. Cihan Yurtçu kaval ile sunum yapacak. Gülay Diri tef ve vokal kullanımıyla yörük kültüründen örnekler sunacak ve Erol Alkan ise akordeon’uyla Gürcü Müziği’nden örnekler seslendirecek.

Etkinliğin ikinci bölümünde dernek üyeleri Özlem Doğuş Varlı, Ersen Varlı ve Mahmut Cemal Sari’dan oluşan “Üçleme” grubunun performansları da geceye ayrı bir renk katacak. Etnomüzikoloji Derneği’nin Başkanı Doç Dr. Özlem Doğuş Varlı, kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında “Etnomüzikoloji” konulu bir de Animasyon Film Yarışması düzenleyeceklerini belirtti.