Eurocup 6. hafta: Tofaş 101-106 Alba Berlin

7Days EuroCup B Grubu altıncı hafta mücadelesinde Tofaş, Alba Berlin'i konuk etti. Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanan maça Diante Garrett, Demonte Harper, Kyle Weems, Berkan Durmaz, Jeff Withey beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketlerini Berkan Durmaz ile buldu. Demonte Harper ve Kyle Weems'in sayıları sonrası Diante Garrett'ın üçlüğüyle 5. dakikayı 12-8 üstün geçen Bursa temsilcisi, kalan bölümde Garrett ve Jeff Withey ile skor bulsa da rakibin sayılarına engel olamayınca ilk çeyreği 17-24 geride bıraktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci periyodun ilk dakikalarında Muhsin Yaşar ve Sammy Mejia'nın basketleriyle arayı kapatmaya çalışan Tofaş Basketbol Takımı, 13. dakikada farkın çift hanelere çıkmasını engelleyemedi: 22-32. Hermannsson, Chapman ve Giedraitis ile dış atışlarla etkili olan konuk ekip, 17. dakikada 20 sayılık farkı (27-47) yakalarken, kaptan Sammy Mejia'nın basketleriyle durumu 32-47'ye getiren Bursa ekibi, soyunma odasına 32-52 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte müthiş bir oyun sergileyen Tofaş, taraftarının da desteğiyle savunma direncini artırarak rakibini hataya zorladı. Sammy Mejia, Kenny Kadji, Kyle Weems üçlüsünün sayılarıyla 25. dakikada farkı 9 sayıya (45-54) çeken Mavi Yeşilli ekip, Diante Garrett ve Kyle Weems'in üç sayılık basketleriyle 27. dakikada durumu 56-59 yaptı. Kyle Weems ve Kenny Kadji ile üçlük bulmaya devam eden Tofaş, 28. dakikada skoru 62-64'e kadar getirse de Alba Berlin son çeyreğe 64-68 üstün başladı.

Dördüncü periyoda sayılarla başlayan Alman temsilcisi karşısında kaptan Mejia'nın üçlüğüyle kendine gelen Bursa temsilcisi, bitime 6.39 kala Berkan Durmaz'ın sayılarıyla 77-76 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalar nefesleri keserken, son 1.36'ya Berkan'ın üç sayılık basketiyle 88-86 üstün giren Tofaş Basketbol Takımı, Garrett'ın sayısıyla durumu 90-86'ya getirse de devamında rakibe verdiği hücum ribaundu sonrası Giedraitis Rokas'ın üçlüğüne engel olamadı durum 90-89'a geldi. Bitime 43 saniye kala Kenny Kadji'nin basketiyle skoru 92-89 yapan Tofaş, Giedraitis'i durduramayınca maç 92-92 eşitlikle uzatmaya gitti.

Uzatma bölümünde istediği performansı ortaya koyamayan Tofaş, parkeden 101-106 mağlup ayrıldı.

Alba Berlin karşısında Tofaş'ta kaptan Sammy Mejia 28 sayı, 6 asistle maçın en skorer ismi olurken, Diante Garrett 22 sayı, 11 ribaunt asist, 6 ribaunt ile double-double yaptı. Kyle Weems 17 sayı, Kenny Kadji 13 sayı ve Berkan Durmaz ise 10 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu.

Tofaş Basketbol Takımı, 7Days Eurocup yedinci haftasında 13 Kasım Salı günü deplasmanda Arka Gdynia ile karşılaşacak. Mavi Yeşilliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 6. haftasında ise Banvit'i ağırlayacak. 10 Kasım Cumartesi günü Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'de başlayacak.

"Basın mensuplarından anlamlı etkinlik"

Tofaş-Alba Berlin karşılaşmasını takip eden basın mensupları maç öncesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle kapsamında bu hastalığa dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için maske takan basın mensupları, birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. LÖSEV tarafından başlatılan kampanyada “Çocuklarımıza umut ol”, “Hayatımız çocuklarımız” mesajlarına yer verilmişti.

‘FIAT Şanslı Köşe'nin bu maçtaki misafirleri Hasan Ceylan ve Mustafa Ceylan oldu. Şanslı koltuğun misafirlerine devre arasında Palivor Çiftliği'nden ikramlarda bulunulurken, maçın devre arasında gerçekleştirilen yeni çekilişin kazananı ise 685 bin 435 şanslı numarasıyla Mehmet Önsüz oldu. Önsüz, Sammy Mejia imzalı Tofaş formasının yanında 10 Kasım Cumartesi günü oynanacak Tofaş-Banvit karşılaşmasını dilediği bir kişiyle birlikte saha içerisindeki özel koltukta izleme hakkı elde etti.