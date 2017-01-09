Ev kredisini ödeyemeyince intihar etti

Bursa’da, ev kredisini ödeyemediği iddiasıyla bunalıma giren bir kişi intihar etti.

Dumlupınar Mahallesi’nde ikamet eden 4 çocuk babası C.G. (35), yatak odasında uyuyan eşine, ‘Ben intihar ediyorum’ diye mesaj attı. C.G., daha sonra, oğlunun odasındaki doğalgaz borusuna kendini astı. Sabah uyanan oğlu, babasını o halde görünce şok yaşadı. Polis, şahsın cüzdanında bir pusula buldu. Notta, “İntiharımdan dolayı kimseyi suçlamıyorum. Ev kredisi aldım. Borcumu ödemeyince bunalıma girdim. O yüzden intihar ediyorum” yazdığı öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.