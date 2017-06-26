Ev-Stil Fuarı kapılarını açmaya hazırlanıyor

BTSO ve TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ öncülüğünde, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) desteğiyle 2015 yılında ilki düzenlenen Ev&Stil Fuarı ikinci kez kapılarını açıyor. İlki büyük beğeni toplayan fuar ev tekstilinden mobilyaya, aydınlatmadan zücaciyeye, vitrifiye ürünlerinden bahçe ve banyo ekipmanlarına kadar farklı ürünleri ziyaretçilerine sunacak. Sektörde hem perakende hem de toptan satışa yönelik gerçekleştirilen ilk fuar olma özelliğini taşıyan Ev&Stil Fuarı, bu yıl üçüncüsü düzenlenecek ‘Tasarım Zirvesi’ne de ev sahipliği yapacak. TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek zirveye dünyaca ünlü tasarımcılar konuk olacak. İlham verici söyleşiler ve atölye programlarının da yer alacağı Tasarım Zirvesi Ev&Stil Fuarı ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Sektördeki trendler belirlenecek

Farklı sektörlerden geniş katılımcı kitlesinin yer alacağı fuar ev, ofis ve otel dekorasyonu ile trendlerine de yön verecek. Fuar kapsamında özel olarak hazırlanacak trend alanında, 2018 ev dekorasyonuna dair özellikli ürünler sergilenirken, gelecek trendlerine dair ipuçları ise ‘Trend Sohbetleri’ kapsamında ünlü mimar ve tasarımcılar tarafından anlatılacak. Fuar süresince katılımcı firmalardan alışveriş yapan ziyaretçiler özel indirimler ve kampanyalardan yararlanabilecekler.

BURTEX fuarı ev tekstili sektörünü buluşturacak

Ev tekstili ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaları BURTEX kurumsal kimliği adı altında aynı çatı altında buluşturan BTSO şimdi Ev&Stil Fuarı ile eş zamanlı olarak BURTEX Fuarı’nı düzenliyor. Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren 50’ye yakın firmanın sergileyeceği ürünler, TÜYAP Fuar Merkezi’nin 1 holünde alıcılarla buluşacak.

“Türkiye’de eşi benzeri yok”

Türkiye’de benzeri bulunmayan Ev&Stil Fuarı’nın ikincisini sektörün talebi üzerine yeniden düzenlediklerini ifade eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Fuarımızda ev tekstilinden mobilyaya; aydınlatmalardan zücaciyeye kadar bir evin ihtiyacı olan tüm ürünleri barındırıyor. Farklı sektörleri aynı çatı altında buluşturan fuarımız ev içi dekorasyon ve tasarımda trendleri belirleyecek. Fuarda yer alan firmalarımız, kentimizin moda ve tasarımda ne kadar ileri olduğunu bir kez daha gözler önüne serecek” şeklinde konuştu.

“Fuarlar sektörlere hareket kazandıracak”

Uluslararası Rekabeti Geliştirme (Ur-Ge) Projeleri ile bir yılda 7 ayrı alım heyeti gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Burkay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ev tekstili sektörü temsilcilerimize yönelik geçtiğimiz mart ayında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz organizasyonda 26 ülkeden 200’e yakın iş adamını üyelerimizle buluşturduk. BURTEX kurumsal kimliği altında bir araya gelen firmalarımızın talepleri üzerine bu yıl ilk kez Ev&Stil Fuarı ile eş zamanlı olarak BURTEX Fuarı’nı düzenleyeceğiz. Fuarlarımızın sektörlere önemli bir hareketlilik kazandıracağına inanıyorum.”