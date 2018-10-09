Evcil'den FETÖ iddiası:

Kara para aklamak suçundan 15 yıl hapse mahkum edilen Erol Evcil'in cezası Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Yeniden hakim karşısına çıkan Erol Evcil, şok bir iddiada bulunarak, "Benim bir sürü fabrikam vardı. FETÖ gelip benden para istedi, ben de vermeyince bana operasyon yapıldı" dedi.

2006 yılında yapılan operasyonun ardından 220 sanıkla birlikte yargılanmaya başlanan Erol Evcil'in davası Anayasa Mahkemesi'nden döndü. Evcil hakkında verilen 15 yıl hapis cezası avukatlarının itirazı üzerine adil yargılama hükmünün ihlal edildiği gerekçesi ile bozuldu.

Bursa'da 2006 yılında ‘Kara para aklamak' suçundan haklarında yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı'nın da olduğu sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede bazı detaylar dikkat çekiyor. İddianamede 138 kişinin 'suçtan kaynaklanan mal varlıklarını aklamak' iddiasıyla 4 yıl ile 10'ar yıl; 19 kişinin de 'çeteye üye olmak' ve 'yardım yataklık' gerekçesiyle 1.5 yıl ila 4.5'er yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede ayrıca Erol Evcil, Serpil Kayapalı, Derya Kayapalı, Sibel Kayapalı, Mustafa Özdalgıç'nda aralarında bulunduğu 17 sanığın banka hesaplarında yapılan incelemede, birikimleri ile gelirlerinin orantılı olmadığının açıkça anlaşıldığı kaydedilerek hesaplardaki nakit paranın kara para olduğu gerekçesiyle, şahısların mal varlıklarına el konulması istendi.

"Kara para aklamak suçundan" haklarında verilen ceza Anayasa Mahkemesi tarafından bozulunca aralarında Erol Evcil ve Hüseyin Kayapalı'nın da bulunduğu 220 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, görülen duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli Ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla katılan Erol Evcil şok bir iddiada bulundu. Evcil FETÖ'nün kendisinden para istediğini, vermeyince böyle bir komplo kurulduğunu ileri sürerek, "Benim bir sürü fabrikam vardı. Demir çelik fabrikalarım olduğunu da herkes bilir. FETÖ o dönem benden fabrikalarımı gösterip para istedi. Ben de onların bu talebine karşılık vermedim. Bu olaydan kısa bir süre sonra zaten hakkımda soruşturmalar başladı ve operasyon böylece başlamış oldu. Bütün mal varlığıma el konuldu, ben FETÖ mağduruyum" dedi.

Bu arada Evcil'in avukatları ise o dönem soruşturmadaki savcı ve hakimlerin HSYK tarafından FETÖ'cü olduğu iddiasıyla açığa alındığını ileri sürdü.

Evcil hakkında verilen kararın bozulmasının ardından avukatları infazın durdurulması için de mahkemeye dilekçe vermişti. Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti avukatların bu talebini kabul ederek Evcil'in tahliyesine karar vermişti fakat mahkeme savcısı karara itiraz edince karar bir üst mahkemeye gitmiş ve 6. Ağır Ceza Mahkemesi infaz durdurma kararının reddine hükmetmişti. Evcil kararın durdurulmasıyla tahliye olamadan yeniden tutuklanmıştı.

Evcil ve beraberindeki 220 sanığın yargılandığı dava eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.