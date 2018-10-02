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Evin salonunda, 'Esrar Havuzu'

Bursa’da Narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda evin salonunda kurdukları plastik havuzda esrar yetiştiren iki kişiyi gözaltına aldı.

Bursa'da Narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda evin salonunda kurdukları plastik havuzda esrar yetiştiren iki kişiyi gözaltına aldı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri bir bağ evinde bulunan şüphelilerin uyuşturucu madde esrar yetiştirdiğini tespit etti. Şafak vakti düzenledikleri operasyonda Z.K., G.A., M.Ç., A.B. ve A.K. göz altına aldı. Evin salonunda plastik leğende satış amaçlı yetiştirilen esrar ele geçirdi. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda ise satış amaçlı bir miktar esrar, 94 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen 8 Bin 805 lira Türk lirası ele geçirildi.


Operasyonla yakalanan şüpheliler, Z.K., G.A., M.Ç., A.B. ve A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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