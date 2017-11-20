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20 Kasım 2017 14:37

Evine gitmek için bindiği otobüste kalp krizi geçirdi

Bursa’da emekli maaşını çektikten sonra evine gitmek için otobüse binen 86 yaşındaki Ahmet Gül, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

Evine gitmek için bindiği otobüste kalp krizi geçirdi

20 Kasım 2017 14:37


Olay, merkez Yıldırım ilçesi Setbaşı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Ahmet Gül, Setbaşı’ndaki bankamatikten emekli maaşını çektikten sonra Kaplıkaya’da ki evine gitmek için S-2 numaralı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüse bindi. Koltukta oturduğu sırada yere yığılan Ahmet Gül’ü fark eden yolcular durumu önce şoföre daha sonra 112 ekiplerine bildirdi. Soför, Irgandı köprüsü üzerine otobüsü durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Gül’ü Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gül’ün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.


Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.




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