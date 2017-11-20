Evine gitmek için bindiği otobüste kalp krizi geçirdi

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Setbaşı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 86 yaşındaki Ahmet Gül, Setbaşı’ndaki bankamatikten emekli maaşını çektikten sonra Kaplıkaya’da ki evine gitmek için S-2 numaralı Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüse bindi. Koltukta oturduğu sırada yere yığılan Ahmet Gül’ü fark eden yolcular durumu önce şoföre daha sonra 112 ekiplerine bildirdi. Soför, Irgandı köprüsü üzerine otobüsü durdurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ahmet Gül’ü Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gül’ün durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.