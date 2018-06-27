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27 Haziran 2018 09:26

’Evinize hırsız girerse hemen ortalığı toplamayın’

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, hırsızın girdiği ev sahibinin, hemen evi toparlama telaşına girmemesi gerektiğini duyurdu.

’Evinize hırsız girerse hemen ortalığı toplamayın’

27 Haziran 2018 09:26

Başkanlık, "Evi toparlamadan önce durumu polise bildirin" uyarısında bulundu.


Resmi internet sitesinde, bir vatandaşın, ’Evime hırsız girdiğinde ne yapmalıyım?’ sorusunu cevaplandıran Kriminal Daire Başkanlığı, olay yeri incelemesinin hırsızlık şüphelisinin yakalanması için hayati önem taşıdığını bildirdi. Açıklamada şöyle denildi: "Öncelikle panik yapmadan en kısa sürede durum 155 Polis hattına bildirilmelidir. Olayın gerçekleştiği mekânın ve bağlantılarında (balkon, bahçe) hiç birşeye dokunulmadan orijinal haliyle korunması gerekir. Çünkü Olay yeri inceleme uzmanlarının tespit edeceği bulgular dış etkenlerden dolayı farkında olmadan yok olabilir veya bozulabilir. Bu nedenle olay yerine girilmemeli, başkalarının da girmesine izin verilmemelidir. Evin ya da işyerinin dağınıklığı toplanmamalı, mekân orijinal hali ile muhafaza edilmelidir. Eğer acil bir tedbir dolayısı ile yapılan bir değişiklik var ise alınan tedbirler olay yerine gelen görevlilere bildirilmelidir."




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