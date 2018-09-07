Evlerini satarak bisikletle dünya turuna çıktılar

Bisikletle Hollanda’dan yola çıkan Murskate çifti, 4 bin 200 kilometre pedal çevirerek Bursa’ya ulaştı. İznik’in Boyalıca Mahallesi’nde mola veren Hollandalı çifte yol kenarında tezgâh açan bir bahçe sahibi meyve ikram etti.

Proje memuru olan Roeli Morskate ile belediye idarecisi kocası Harry Murskate, Türk insanının çok misafirperver olduğunu söyledi. Murskate çifti, Hollanda’dan evlerini satıp dünya seyahatene çıkmaya karar verdiklerini belirterek, “Bisikletle Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya, Avusturya, İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Sirbistan, Bulgaristan ve Yunanistan üzerinden Türkiye”ye ulaştık. 4 bin 200 kilometre pedal çevirdik. Yalova ve İznik’in tarihî ve kültürel yerlerini dolaşmak istiyoruz. Bolu’da Abant gölü, Kastamonu, Trabzon ve Rize’ye de gideceğiz. Gürcistan, Azarbeycan, Endonezya, Kamboçya, Nepal ve Avustralya’ya geçeceğiz. Birlikte dünyayı keşf ediyoruz. Her şeyi geride bıraktık” diye konuştular.