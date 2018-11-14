Evlilik dışı bebeğini gömen polise müebbet hapis

Bursa'nın Gemlik ilçesinde evlilik dışı doğan bebeğini sevgilisi ve annesi ile birlikte öldürerek gömen polis memurunun cezası belli oldu. Daha önce haklarında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan sanıklara mahkeme heyeti yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinin Şahinyurdu kırsal mahallesinde oturan Ferda Demirtekin, 2013 yılında Orhangazi ilçesinde özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi ve taburcu oldu. Aynı yılın Haziran ayında aileye telefon açıp aşı için bebeğin sağlık ocağına getirilmesini isteyen sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince polisi bilgilendirdi. Polis, olay tarihinde 21 yaşındaki Ferda Demirtekin ile annesi 40 yaşındaki Nuray Güven ve babası 45 yaşındaki Selahattin Güven'i gözaltına aldı. Nuray Güven, kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 38 yaşındaki Murat Cingiliç olduğunu iddia etti. Nuray Güven, doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu Murat Cingiliç'in silahla kendisini tehdit edip bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi.

Bu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru ile diğer 3 sanık tutuklandı. Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava devam ederken Nuray Güven dışındaki 3 sanık tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan DNA testinde bebeğin annesinin Ferda Demirtekin, babasının ise Murat Cingiliç olduğu ortaya çıktı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme heyeti, suçu sabit görülen Ferda Demirtekin ile Murat Cingiliç ve Nuray Güven'e 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, Selahattin Güven'e ise 'suç kanıtlarını karartma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tayfun Güven ise beraat etti. Mahkemenin bu kararı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tebligat yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından usulden bozuldu.

Bursa 3.'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Murat Cingiliç, Nuray Güven ile tutuksuz sanıklar Selahattin Güven ve oğlu Tayfun Güven ve avukatları katıldı.

Mahkemede son sözleri sorulan sanıklardan Murat Cingiliç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyleyerek, “Nuray'ın yalan ve iftira beyanları ile 5 yıldır tutukluyum. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Nuray Güven ise, savunmasını yazılı olarak mahkemeye verdiğini, Murat Cingiliç'in bebeği boğarak öldürdüğünü belirterek, beraatini ve tahliyesini talep etti. Tutuksuz sanıklar Selahattin Güven ile Tayfun Güven, suçsuz olduklarını söyleyerek beraatlerini istediler.

Mahkeme kısa bir arasından ardından açıkladığı kararında, Murat Cingiliç, Nuray Güven ve Ferda Demirtekin'e ağırlaştırılmış müebbet, Selahattin Güven'e ise 'delilleri karartma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tayfun Güven ise beraat etti.

Halen elektronik kelepçeli olan Ferda Demirtekin'in kararın Yargıtay tarafından onaylanmasından sonra cezaevine gireceği bildirildi.