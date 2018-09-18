Evlilik okulu başlıyor

İnegöl Belediyesi ve Aile Hayatını İyileştirme Derneği (AHİD) işbirliğiyle toplumun yapı taşı olan aile müessesesinin önemini ortaya koymak adına 'Evlilik Okulu' projesi hayata geçiyor.

Daha sağlıklı ve sağlam temeller üzerine kurulan bir aile kurumunu inşa etmek için kendini bilen, birbirine saygılı olmayı başarmış, şiddetin yerine huzurun ve mutluluğun daim olduğu güçlü aile kurumunu öne çıkarmayı amaçlayan Evlilik Okulu Projesi 28 Eylül 30 Kasım arasında düzenlenecek. Her hafta farklı bir konu ve alanında uzman konuşmacılar Sani Konukoğlu Konferans Salonu'nda İnegöllülerle buluşacak. 'Gelin yuvamızı Koruyalım' sloganı ile toplumun en önemli yapı taşı aileyi korumayı, sorunlarından arındırmayı hedefleyen Evlilik Okulu için, sözlü, nişanlı veya evli çiftlerin, 28 Eylül'e kadar Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi veya AHİD Merkezi'ndeki başvuru formlarını doldurmaları yeterli olacak.

Evlilik Okulu sonunda yapılacak sınav sonuçlarına göre dereceye giren çiftlere ise çeşitli hediyeler takdim edileceğini ifade eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Evlilik, sosyal hayatımızın en önemli müessesidir. Evlilik, insan hayatında en önemli dönüm noktasıdır. Bu açıdan sağlam, sağlıklı, bilinçli ve mutlu evlilikler çok büyük önem taşımaktadır. Bu noktada toplumun yapı taşı olan aile müessesesine gereken önemi vermeliyiz. Günümüz modern dünyasında özellikle teknolojinin yaygınlaşmasıyla çözülmeye başlayan ve giderek dağılan aile kurumuna sahip çıkmalıyız. Bunun yanında geleceğimiz olan, ülkemizin müreffeh yarınlarının teminatı olan yavrularımızın da huzurlu ve mutlu bir ailede yetişmeleri önemli" diye konuştu.