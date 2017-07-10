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10 Temmuz 2017 21:52

Evlilik teklifine kaza bile engel olamadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet eden eski eşine sürpriz evlilik teklifi yapmak için motosikletli arkadaşları ile İstanbul’dan yola çıkan genç, İnegöl’de geçirdiği kazada hafif yaralandı.

Evlilik teklifine kaza bile engel olamadı

10 Temmuz 2017 21:52

Genç, yaralanmasına rağmen eski eşine evlenme teklifi yaptı ancak aldığı cevaba sevinemedi.


İstanbul’da ikamet eden 27 yaşındaki Ali Ülkü, eski eşi Öznur Çelik’e yeniden evlilik teklifi yapmak için karar aldı. Bu teklifi özel bir şekilde yapmak isteyen genç, arkadaşlarını da bu projeye ortak etti. Ali Ülkü, beraberindeki 20 motosikletli arkadaşı ile birlikte 34 FY 7260 plakalı motosikletine binerek İstanbul’dan yola çıktı. Öğle saatlerinde İnegöl’e ulaşan 20 motosikletli İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeyken arkalarından gelen İsmail G. yönetimindeki 16 KGE 10 plakalı otomobil, iddiaya göre Ali Ülkü’nün kullandığı 34 FY 7260 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan Ülkü, eski eşine evlilik teklifini geciktirmemek için sağlık tedavisini reddetti. Ali Ülkü, “Araç dokundu ve düştüm. Omzum biraz ağrıyor. Evlilik teklifine giderken kazada yaralandık ama olsun ben evlilik teklifimi yapacağım. İstanbul’dan buraya geldik bir şey olmadı ama burada kaza yaptık” dedi.


İstanbul 4CYLİNDER Derneği Başkanı Mehmet Altunkaya ise, “Otomobil gibi 4 tekerlekli araçlar bizi araç olarak görmüyorlar. Arkadaşımız hafif şekilde yaralandı. Motosiklet sürücülerini dikkate alın” dedi.


Kazanın ardından motosikletli grup gelin adayı Öznur Çelik’in bulunduğu Hikmet Şahin Kültür Parkı’na gitti. Konvoy halinde parkın içine giren motosikletli grup arasından Ali Ülkü, elinde çiçek ve “Benimle evlenir misin?” pankartıyla eski eşine yeniden evlenme teklifinde bulundu. Sil baştan yeni bir hayata başlama teklifinde bulunan gencin sorusuna Öznur Çelik uzun süre cevap vermedi. Genç kadına evet dedirtmek için çevredeki vatandaşlar da damada destek verdi. Tüm ısrarlara rağmen evet demeyen genç kadın, bu konuyu damat adayı ile tek başına konuşacaklarını söyleyerek, bulunduğu yerden ayrıldı. Evet cevabını alamayan Ali Ülkü, büyük hayal kırıklığı yaşadı.




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